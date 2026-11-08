La faccia bella del Milan che vince sempre dopo i ko europei

Il numero 70 segna il suo ottavo gol stagionale (5 in campionato e 3 in Coppa) e poi è bravo nella genesi del raddoppio ad andare in pressing su Traorè per indurlo all'errore. Ancora troppe però le pause del ventenne talento arrivato dal Catanzaro e chiamato per la prima volta in azzurro da Mancini. Se giovedì era stato tra i peggiori a San Siro contro il Ferencvaros, a Genova è tornato a far vedere la sua faccia migliore. Ma certo la continuità all'interno della stessa partita non è ancora una delle sue armi migliori. Pulisic si conferma "on fire": gol del raddoppio (quarto stagionale, tutti in campionato) ma anche il pressing feroce che gli ha permesso si strappar palla al capitano genoano Vasquez e portare il Milan in vantaggio sull'asse Rabiot-Cisse.