Calcio

La eSerie A Goleador arriva al Nerd Show di Bologna

19 Gen 2026 - 18:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ogni settimana più di 3 milioni di italiani seguono competizioni di videogiochi e, nel 2024, quelli che hanno assistito almeno una volta a un evento esports hanno superato i 7 milioni. Numeri, questi, che dimostrano come gli sport elettronici rappresentino un fenomeno sempre più di successo nel nostro paese, in grado di abbracciare un pubblico numeroso e sfaccettato di appassionati, sia tra gli spettatori di queste competizioni, sia tra quelli che si cimentano nel cosiddetto esports competitivo. Un contributo diretto al successo dell’esports in Italia arriva dalla eSerie A Goleador, il campionato ufficiale esports organizzato da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy.

In attesa del kick-off ufficiale della nuova stagione il prossimo 17 febbraio, a Nerd Show 2026 - in programma il 24 e 25 gennaio a BolognaFiere - si svolgerà uno speciale evento che permetterà a tutti i visitatori di mettere alla prova il proprio talento e vivere un’esperienza da vero pro player. Durante la prima giornata di Nerd Show, dalle ore 14:00 sul palco Mall all’interno dell’omonimo padiglione, andrà infatti in scena “King of the pitch”, un appuntamento esclusivo organizzato da Lega Calcio Serie A con il supporto di Infront Italy che darà la possibilità a tutti gli appassionati che popoleranno la manifestazione di sfidarsi in emozionanti partite su EA SPORTS FC 26.

Due postazioni di qualificazione, che daranno luogo a 1VS1 al cardiopalma e dove il più veloce a battere il proprio avversario si guadagnerà per primo il diritto di vedersela direttamente con il “boss finale”, uno dei pro player che prenderanno parte alla eSerie A Goleador. Durante questa fase, il secondo vincitore dovrà rimanere alla propria postazione e continuare a sfidare gli avversari che si susseguiranno, fino a quando il pro player non avrà finito la sfida col giocatore precedente. Ad accedere alla sfida con il pro player, infatti, sarà sempre il vincitore che concluderà la propria partita nel momento in cui il pro player risulterà libero. A

commentare in diretta “King of the pitch” ci saranno tre caster d’eccezione: Marco Bianchi, Marco Brandino e Matteo Ribera. “King of the pitch” rappresenta, quindi, un’occasione unica per sfoggiare tutte le proprie abilità e mettersi alla prova contro un giocatore professionista, abbracciando il sogno di vincere la sfida e guadagnarsi la gloria! L’appuntamento è a Nerd Show, a Bologna, il 24 gennaio.

