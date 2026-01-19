La eSerie A Goleador arriva al Nerd Show di Bologna

Ogni settimana più di 3 milioni di italiani seguono competizioni di videogiochi e, nel 2024, quelli che hanno assistito almeno una volta a un evento esports hanno superato i 7 milioni. Numeri, questi, che dimostrano come gli sport elettronici rappresentino un fenomeno sempre più di successo nel nostro paese, in grado di abbracciare un pubblico numeroso e sfaccettato di appassionati, sia tra gli spettatori di queste competizioni, sia tra quelli che si cimentano nel cosiddetto esports competitivo. Un contributo diretto al successo dell’esports in Italia arriva dalla eSerie A Goleador, il campionato ufficiale esports organizzato da Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy.