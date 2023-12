La Coppa Italia fa gola anche alle big: la vittoria vale 7,6 milioni di euro

IL BILANCIO

La squadra che giungerà alla finale si porterà a casa un buon gruzzoletto a cui va aggiunto l'incasso del botteghino per le partite casalinghe

La Coppa Italia rimane spesso sullo sfondo fra gli obiettivi di inizio stagione delle grandi squadre, eppure chi la vince si porta a casa un bel gruzzoletto. Andando a spulciare gli introiti previsti per ogni turno, spunta come la vincitrice si porti a casa circa 7,6 milioni di euro considerati i premi conquistati nel corso dell'intera competizione a cui va aggiunto l'incasso del botteghino per i match casalinghi. Una cifra decisamente utile per i bilanci delle formazioni di vertice che fanno la propria comparsa proprio in vista degli ottavi di finale.

Come spiegato da Calcio e Finanza il passaggio di turno nel tabellone delle sedici vale 400.000 euro, un bottino che cresce ai quarti dove la vittoria fa fruttare 850.000 euro, mentre si arriva addirittura a 1,7 milioni di euro per chi strappa l'accesso alla finale. E in quel caso non finiscono lì i premi: chi perde si mette comunque in tasca 2 milioni di euro che, sommando il tutto, porta il bilancio a 5 milioni, mentre chi alzerà la coppa all'interno dell'Olimpico di Roma non vi sarà soltanto la gloria, ma anche 4,6 milioni di euro da investire.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, gli ottavi di finale su Mediaset: partite e programmazione La strada verso la sfida decisiva partirà nella serata di martedì 5 dicembre con Lazio e Genoa che si affronteranno nella sede della finale a cui seguiranno a stretto giro le prime otto dello scorso campionato non impegnate nella Supercoppa Italiana e le cui partite saranno trasmesse in diretta su Mediaset. Chi scenderà in campo in Arabia Saudita per il primo trofeo del 2024 sarà necessario attendere gennaio quando le stesse affronteranno le rispettive avversarie per chiudere gli ottavi di Coppa Italia.