La Caf difende Infantino: "Dimissioni? Si attendano le elezioni Fifa"

Motsepe, che è anche vicepresidente della Fifa, è convinto che il destino di Infantino dovrebbe essere deciso attraverso le urne. "Se qualcuno ha qualche problema contro qualcuno, che si tratti di Gianni o di qualcun altro, segua la procedura, segua la procedura Fifa, semplice - ha detto ai microfoni di Sky News -. Se volete eliminarlo, andate alle elezioni, lasciate che siano le 211 associazioni affiliate a decidere. Fatelo e il voto esprimerà se hanno fiducia in lui oppure no".