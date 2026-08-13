La Caf difende Infantino: "Dimissioni? Si attendano le elezioni Fifa"

Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, interviene a sostegno del n.1 della Fifa Gianni Infantino, il cui futuro "dovrebbe essere deciso solo tramite elezioni". Le parole del massimo dirigente africano seguono l'annuncio della federazione irlandese di ritirare il proprio sostegno al capo della Federcalcio mondiale.
Motsepe, che è anche vicepresidente della Fifa, è convinto che il destino di Infantino dovrebbe essere deciso attraverso le urne. "Se qualcuno ha qualche problema contro qualcuno, che si tratti di Gianni o di qualcun altro, segua la procedura, segua la procedura Fifa, semplice - ha detto ai microfoni di Sky News -. Se volete eliminarlo, andate alle elezioni, lasciate che siano le 211 associazioni affiliate a decidere. Fatelo e il voto esprimerà se hanno fiducia in lui oppure no".
Il dirigente africano è poi tornato sul piano, accantonato, promosso da Infantino per l'ingresso di fondi privati nella Coppa del Mondo: "Si è scusato e ha detto che forse c'è un modo diverso in cui queste cose avrebbero dovuto essere fatte, ma accettiamo anche consigli". L'obiettivo dei critici di Infantino è che si dimetta prima che abbia la possibilità di ricandidarsi a marzo dell'anno prossimo alla guida della Fifa.