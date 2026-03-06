L'Uefa multa il Real dopo il saluto nazista di un tifoso

06 Mar 2026 - 13:28

La Uefa ha annunciato di aver multato il Real Madrid per il comportamento razzista di uno dei suoi tifosi, che ha fatto il saluto nazista prima della gara di ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica, la scorsa settimana. La Commissione disciplinare ha multato il club spagnolo di 15.000 euro "per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi", si legge in un comunicato. La Uefa ha inoltre imposto la chiusura parziale di 500 posti a sedere allo stadio Santiago Bernabeu, provvedimento sospeso per un anno se non ci saranno recidive. Il club madrileno ha annunciato dopo la partita di aver espulso e bandito un tifoso filmato mentre faceva il saluto nazista sugli spalti. La gara con il Benfica è stata segnata da un incidente tra l'attaccante brasiliano Vinicius Junior, che ha accusato l'argentino Gianluca Prestianni, temporaneamente sospeso dalla Uefa in attesa dell'indagine, di averlo chiamato "scimmia", insulto che Prestianni nega. 

