L'Udinese perde Piotrowski per un mese

All'esito degli esami diagnostici effettuati, Jakub Piotrowski ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio destro con impegno capsulo-legamentoso. Lo ha reso noto Udinese Calcio. Il centrocampista polacco si era infortunato sul finire del primo tempo della gara con l'Inter, sabato scorso, dopo uno scontro fortuito con Louis Henrique. Il calciatore bianconero ha già iniziato l'iter conservativo riabilitativo del caso per tornare a disposizione - secondo stime diffuse dal Club - nel giro di 4 settimane.