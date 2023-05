Tre italiane nelle finali europee: è la quinta volta. La speranza fa '90

I PRECEDENTI

In altre quattro occasioni, prima di questa, il nostro Paese è riuscito a raggiungere tutte le finali delle competizioni continentali. Nel 1990 hanno vinto tutte

© Getty Images Forse è prematuro parlare di rinascita del calcio italiano. Resta il fatto, però, che era da fine anni '80 inizi '90, il periodo d'oro del pallone made in Italy, che il nostro Paese non portava tre squadre in tutte le finali europee. Allora c'era la Coppa delle Coppe e non la Conference e l'Europa League si chiamava Coppa Uefa ma il concetto non cambia. Sarà magari solo un caso ma non c'è dubbio che un po' di orgoglio patriottico, fuori tempo massimo, ce lo si possa anche concedere.

La prima volta risale alla stagione '88/89, quando il Milan affronta la Steaua Bucarest nella finale di Coppa dei Campioni, la Sampdoria il Barcellona in Coppa delle Coppe e il Napoli lo Stoccarda in Coppa Uefa. Il bilancio è di due vittorie: quelle dei rossoneri e degli azzurri.

La stagione dopo altro en-plein con il Milan ad alzare la seconda Coppa dalle grandi orecchie in due anni, la Samp che questa volta vince la Coppa delle Coppe contro l'Anderlecht e la Juve che supera la Fiorentina, in un derby tutto italiano, in Coppa Uefa. Quindi addirittura 4 finaliste e 3 vincitrici italiane in tutte le competizione. Anno d'oro.

Due vittorie nel '92-'93, con il Parma che alza il suo primo trofeo europeo (la Coppa delle Coppe) superando l'Anversa e la Juventus la Coppa Uefa sul Borussia Dortmund. Fallisce l'appuntamento solo il Milan di Capello beffato nella finale di Monaco dal Marsiglia.

La stagione dopo ancora tre finaliste e due vincitrici: il Milan si prende la rivincita con il trionfo sul Barcellona ad Atene e l'Inter supera il Salisburgo in Coppa Uefa. Va male solo al Parma che perde la Coppa delle Coppe contro l'Arsenal.

Ecco degli ultimi tre atti delle coppe europee di quest'anno:

FINALE CHAMPIONS LEAGUE

Manchester City - Inter

sabato 10 giugno 2023 ore 21:00, Istanbul

FINALE EUROPA LEAGUE

Roma - Siviglia

mercoledì 31 maggio 2023 ore 21:00, Budapest

FINALE CONFERENCE LEAGUE

West Ham - Fiorentina

mercoledì 7 giugno ore 21:00, Praga

