Fiorentina, Italiano: "Dopo il ko dell'andata dovremo forzare un po' e trovare presto il gol"

VERSO BASILEA-FIORENTINA

© Getty Images Il ko dell'andata, con il 2-1 del Basilea arrivato in extremis, costringe la Fiorentina all'impresa per conquistare in Svizzera il pass per la finale di Conference League. Alla sua squadra Vincenzo Italia chiede una partita attenta ma senza timori reverenziali: Arriviamo consapevoli del risultato dell'andata" ha dichiarato il tecnico viola nella conferenza della vigilia. "Sappiamo che dovremo forzare un po' la gara per provare quanto meno a pareggiare ma avere pazienza per non prestare il fianco dando grande peso al valore dell'avversario, che riparte velocemente. Sarà una gara sulla falsa riga di quella dell'andata, noi purtroppo dovremo forzare qualcosina, dovremo essere qualitativi al massimo negli ultimi metri, non mettere a rischio la gara con superficialità".

"Al Franchi, per 70 minuti, abbiamo fatto quello che avevamo provato" ha proseguito Italiano, ripensando al match dell'andata compromesso nel finale. "Abbiamo sbagliato negli ultimi 20 minuti, dove non abbiamo segnato e abbiamo subito. Dobbiamo capire bene la gara che ci aspetta e non dobbiamo commettere errori, capendo che anche qualche passaggio in più può permetterci di non far scatenare il Basilea. Servono scelte giuste e corrette. Non possiamo fare calcoli o gestire, domani ci serve la vittoria e dobbiamo prepararla con questo atteggiamento". Nell'arco di pochi giorni, la Fiorentina si gioca l'accesso a una finale Europea e, con l'Inter mercoledì prossimo, la Coppa Italia: "Stagione esaltante e positiva, ma possiamo aggiungere una bella ciliegina. I ragazzi hanno dimostrato di essere ancora dentro con la testa e col fisico. Non vogliamo mollare, domani servirà la prestazione. E' un'occasione importante per tutti, tutti abbiamo da mettere in pratica le nostre qualità. Può essere una ciliegina per una stagione esaltante".