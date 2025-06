Qualificazioni mondiali: settebello Croazia, Israele spaventa l'Italia

Il girone dell'Italia rischia subito di complicarsi, perché le rivali hanno già giocato tre giornate e la classifica è preoccupante: la Norvegia guida a punteggio pieno con 9 punti, Israele seconda a quota 6. La formazione mediorientale ha infatti sconfitto 3-1 l'Estonia, portandosi in posizione di vantaggio anche se riposerà nel prossimo turno. Il match non inizia bene per Peretz e compagni, che subiscono la rete di Kait al 31'. Da qui in poi è però un dominio di Israele, che va all'assalto e terrorizza i rivali a suon di occasioni. Biton pareggia al 39' e la ribalta in avvio di ripresa (49'), rendendo tutto semplice per i suoi. Vani i flebili tentativi estoni, Abu Fani chiude tutto su rigore all'89'. Israele vince 3-1 e vola a sei punti, +6 sull'Italia che oggi ha giocato la prima gara.



GIBILTERRA-CROAZIA 0-7

Show della Croazia, che ne fa sette a Gibilterra in trasferta e manda un messaggio a tutte le rivali nel gruppo L: per chiudere primi, bisognerà sconfiggere Perisic e compagni. Modric subentra nell'ultima mezz'ora e l'interista Petar Sucic gioca titolare nella formazione di Dalic, che la sblocca al 28' con Pasalic. L'atalantino, schierato alle spalle di Budimir nel 4-2-3-1, firma l'assist per il 2-0 dell'ex Crotone due minuti dopo. Nella ripresa latitano le energie di Gibilterra, che subisce la doppietta di Ivanovic (60' e 63') e la rete di Perisic (73'). Luka Sucic si vede annullare un gol, Kramaric ne fa due al 77' e al 79'. Finisce dunque 7-0 e la Croazia spaventa tutte le rivali, anche se formalmente insegue Repubblica Ceca (9) e Montenegro (6) che hanno due gare in più.



LE ALTRE SFIDE

Il girone L viene completato dal 2-0 della Repubblica Ceca sul Montenegro di Krstovic: Hlozek (23') e Schick (65') travolgono i rivali, cechi primi con 9 punti. Nel gruppo J, invece, è tutt'altro che positivo il debutto di Rudi Garcia sulla panchina del Belgio. Con Lukaku e De Bruyne titolari, quest'ultimo schierato a sorpresa da regista, i Diavoli Rossi non impressionano e pareggiano 1-1 in Macedonia del Nord: merito dell'ex Leeds Alioski, che pareggia all'86' la rete iniziale di Maxim De Cuyper (28'). Partenza negativa per Garcia, che insegue Galles (7) e Macedonia (5) nel girone ed è dietro anche al Kazakistan (3). I gallesi, quest'oggi, hanno sconfitto 3-0 il Liechtenstein: reti di Rodon (39'), Wilson (65') e Kieffer Moore (68').