L'Inter ricorda Gigi Simoni, che oggi avrebbe compiuto 87 anni: "Stile, competenza e umanità"

22 Gen 2026 - 16:06
Gigi Simoni © inter.it

Gigi Simoni © inter.it

L'Inter ha ricordato Gigi Simoni con un messaggio sul sito ufficiale: "Nato a Crevalcore il 22 gennaio 1939, oggi Gigi Simoni avrebbe compiuto 87 anni. Il suo ricordo rimane indelebile e riporta alla mente valori come la gentilezza, la compostezza, l'interismo e il suo calcio genuino. Arrivò sulla panchina nerazzurra nel 1997 assieme a Ronaldo e fu capace di creare uno dei gruppi che ha segnato la storia dell’Inter, la squadra che incantò nella magica notte della conquista della Coppa Uefa vinta a Parigi, quando al Parco dei Principi Zamorano, Zanetti e Ronaldo regalarono all'Inter la terza Coppa Uefa della storia del Club. I suoi occhi intenti ad ammirare le magie del "Fenomeno", la grinta di Bam Bam, il carisma di Pagliuca, la leadership di Bergomi o le accelerazioni di Zanetti restano impressi in immagini che il tempo non è riuscito a sbiadire. Il ricordo di Gigi Simoni rimane vivo nella memoria del Club e dei suoi tifosi, come esempio di stile, competenza e umanità".

gigi simoni
ricordo
compleanno
inter

Ultimi video

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

01:43
Cardinale visita il Milan

Cardinale visita il Milan

01:29
Bentornato Edoardo

Bentornato Edoardo

01:32
Napoli settimana verità

Napoli settimana verità

01:52
Sucic, qualità da senior

Sucic, qualità da senior

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:28
Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

Callegari: " Juve, occhio a Mou. Alla Dea serve il miglio Lookman"

01:21
Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

Callegari: "In Europa Conte ha perso un terzo delle partite giocate"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:19
Serie B, Juve Stabia-Entella si giocherà a porte chiuse
Gigi Simoni
16:06
L'Inter ricorda Gigi Simoni, che oggi avrebbe compiuto 87 anni: "Stile, competenza e umanità"
15:45
Figc, rinviate trattazioni deferimenti Siracusa e Trapani
15:39
Tra ottavi e playoff ballano 10 milioni: quanto vale la Champions League
15:34
Pisa, Gilardino: "Inter fortissima ma noi dovremo giocare con coraggio"