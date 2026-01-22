L'Inter ricorda Gigi Simoni, che oggi avrebbe compiuto 87 anni: "Stile, competenza e umanità"

L'Inter ha ricordato Gigi Simoni con un messaggio sul sito ufficiale: "Nato a Crevalcore il 22 gennaio 1939, oggi Gigi Simoni avrebbe compiuto 87 anni. Il suo ricordo rimane indelebile e riporta alla mente valori come la gentilezza, la compostezza, l'interismo e il suo calcio genuino. Arrivò sulla panchina nerazzurra nel 1997 assieme a Ronaldo e fu capace di creare uno dei gruppi che ha segnato la storia dell’Inter, la squadra che incantò nella magica notte della conquista della Coppa Uefa vinta a Parigi, quando al Parco dei Principi Zamorano, Zanetti e Ronaldo regalarono all'Inter la terza Coppa Uefa della storia del Club. I suoi occhi intenti ad ammirare le magie del "Fenomeno", la grinta di Bam Bam, il carisma di Pagliuca, la leadership di Bergomi o le accelerazioni di Zanetti restano impressi in immagini che il tempo non è riuscito a sbiadire. Il ricordo di Gigi Simoni rimane vivo nella memoria del Club e dei suoi tifosi, come esempio di stile, competenza e umanità".