L'Inter piange Canuti: "Orgoglio nerazzurro, dedizione e spirito di sacrificio"

L'Inter piange oggi la scomparsa di Nazzareno Canuti. Ecco il ricordo del club nerazzurro: "Ci ha lasciato Nazzareno Canuti. Prodotto del Settore Giovanile, in nerazzurro 183 presenze e 7 stagioni. Con l’Inter ha vinto due Coppe Italia e il campionato del 1979-80 onorando sempre la maglia con orgoglio, dedizione e spirito di sacrificio. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari".