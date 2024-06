L'ex Inter Thohir incontra Gerry Cardinale: la foto sui social

Nella notte sul profilo Instagram di Eric Thohir, ex proprietario dell'Inter, è comparsa una foto in compagnia di Gerry Cardinale, attuale proprietario del Milan: "Bello incontrare il proprietario del Milan Gerry Cardinale - si legge a corredo della foto postata - Vista la mia esperienza da presidente dell’Inter, discuto e condivido con Gerry sulle sfide affrontate mentre gestivo un club in Italia. Servono fondamenta solide e scoperte per poter ricostruire un club con una grande storia".