L'attacco è un problema, la difesa anche: Spalletti deve ricominciare quasi da zero

Qualche dubbio è venuto ancora a Spalletti quando è stato il momento di mettersi a un tavolo per costruire la nuova Juventus. Forse una mezza idea di cambiare ancora strada l'hanno avuta anche i suoi datori di lavoro, ma c'era un contratto firmato e sarebbero servite delle dimissioni per non gravare ulteriormente su un bilancio che già avrebbe impedito di portare a termine un mercato come l'avrebbe voluto l'allenatore. Spalletti voleva un attaccante vero (uno da area di rigore, per l'esattezza Sorloth), un centrocampista centrale che sapesse dettare i tempi (visto che era incedibile Lobotka, almeno un semi-sosia) e un terzino sinistro di ruolo, avendo a disposizione il solo Cambiaso (ora infortunato) e dovendo utilizzare in emergenza Celik che con il piede sinistro cammina a basta. Poi sono arrivati gli infortuni, così che è stato necessario rispolverare Koopmeiners in mezzo al campo al fianco di Douglas Luiz.