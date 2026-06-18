L'Anticorruzione dà il via libera a Malagò: non c'è 'ineleggibilità', può concorrere per la presidenza FIGC

Le parole di Malagò- "La decisione dell'Anac conferma esattamente quello che da subito ho sostenuto, e insieme a me tutte le persone le quali mi ero rivolto a chiedere giudizio, nessuna esclusa. Non mi sento di aggiungere altro". Così Giovanni Malagò ha commentato a LaPresse il parere dell'Anac richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi in merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del Coni e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al 'pantouflage' nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. Secondo l'Autorità, l'ex presidente del Coni non è "ineleggibile" e per questo potrà concorrere alla presidenza della Figc contro Giancarlo Abete.