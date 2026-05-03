L'Al Nassr di Cristiano Ronaldo crolla dopo 20 vittorie: Inzaghi può approfittarne

L'Al Qadsiah di Mateo Retegui, assente perché infortunato per la frattura della tibia, è riuscito nell'impresa di battere l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Joao Felix aveva pareggiato la rete di Abu Al Shamat poi Al-Juwayr e Quinones hanno fissato il risultato sul 3-1 per i padroni di casa. Grande occasione per l'Al Hilal di Simone Inzaghi che, se martedì batterà l'Al Khaleej, salirà a -2 dalla capolista a tre giornate dalla fine della Saudi Pro League.