Kompany: "Un cambio di terapia all'origine dei malori di Musiala"

21 Ago 2026 - 12:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Un cambiamento nella terapia di Jamal Musiala spiegherebbe i suoi recenti malori in campo. Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa ha parlato della situazione medica del giocatore, svenuto durante le amichevoli pre-campionato contro il Lipsia e l'Heidenheim, in entrambi i casi pochi minuti dopo essere entrato in campo. Secondo l'allenatore, ciò è dovuto principalmente a modifiche nella sua terapia. "Ho parlato con Jamal - ha detto il tecnico belga alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund - e mi ha detto che non c'era nessun problema, che potevo parlarne. Ha apportato alcune modifiche alla sua terapia, che hanno avuto degli effetti collaterali. È normale". Il centrocampista offensivo, 23 anni, non sarà comunque in campo domani. Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha aggiunto che il club era "a conoscenza della situazione fin dall'inizio della scorsa stagione. Per noi, ormai fa parte della quotidianità", ha affermato. In un messaggio pubblicato su Instagram all'inizio di questa settimana, Musiala aveva annunciato di soffrire di una "disfunzione neurologica" che gli causava "brevi assenze".

Ultimi video

02:25
Inter fatta per Jones

Inter, tutto fatto per Jones: che centrocampo

05:56
DICH INTEGRALE RONALDINHO BRAIDA PRESIDENTE RAVENNA 20/8 DICH

Ronaldinho tra Ravenna e... Milan: "Il derby il ricordo più bello in Italia"

00:25
13 MCH ARRIVO CARDINALE 21/08 MCH

Gerry Cardinale torna a Milanello: sul tavolo il rush finale di mercato

00:47
13 MCH ARRIVO JONES 21/08 2 SRV

Curtis l'interista finalmente a Milano: "Sono molto contento"

00:30
MCH RONALDINHO ARRIVA A RAVENNA MCH

Ronaldinho è arrivato a Ravenna

02:10
DICH JURIC PRE INTER 20/8 DICH

Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, li aggrediremo con umiltà"

03:26
DICH CUESTA MEDIA DAY 20/8 DICH

Cuesta: "Lavorare con i giovani è stimolante. I nuovi portano energia e qualità"

01:18
Maradona senza pace

Maradona senza pace

02:30
I "bimbi" della serie A

I "bimbi" della serie A

01:36
Oggi Atalanta-Hapoel

Oggi Atalanta-Hapoel

02:35
Como, parte il sogno

Como, parte il sogno

01:35
Sabato c'è il Genoa

Sabato c'è il Genoa

02:07
Juventus verso Frosinone

Juventus verso Frosinone

02:26
Milan, Ramos è già idolo

Milan, Ramos è già idolo

02:02
Vedi Monza e poi.. gol!

Lautaro vede Monza e poi... gol!

02:25
Inter fatta per Jones

Inter, tutto fatto per Jones: che centrocampo

I più visti di Calcio

MCH RODRIGO MORA ARRIVO CIAMPINO 18/8 MCH

Rodrigo Mora sbarca a Ciampino e quasi si spaventa per l'entusiasmo del popolo giallorosso...

DICH SARRI PRE HAPOEL SU PALESTINA 19/8

Sarri: "Da professionista voglio vincere, poi se me lo chiedi come uomo..."

13 SRV INTV PANUCCI SERIE A 19/8 OK

Panucci: “L'Inter è ancora la squadra da battere, Carnevali è l’uomo giusto per la Juve”

DICH JURIC PRE INTER 20/8 DICH

Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, li aggrediremo con umiltà"

Inter, mancano i gol

Inter, mancano i gol

Il sogno è realtà, Ronaldinho a Ravenna: "Porto spettacolo ed entusiasmo. E il Milan..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:31
Napoli, Mazzocchi non si è allenato per un problema al ginocchio
12:28
Kompany: "Un cambio di terapia all'origine dei malori di Musiala"
12:25
Real Madrid, Mourinho: "Mbappé, Vinicius e Bellingham non sono incompatibili"
12:14
Real Madrid, Mourinho: "Nessuna pressione per debutto, semmai adrenalina"
11:34
L'ex Inter Antonello lascia il Marsiglia: era direttore generale dal 2025