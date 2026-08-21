Kompany: "Un cambio di terapia all'origine dei malori di Musiala"

Un cambiamento nella terapia di Jamal Musiala spiegherebbe i suoi recenti malori in campo. Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa ha parlato della situazione medica del giocatore, svenuto durante le amichevoli pre-campionato contro il Lipsia e l'Heidenheim, in entrambi i casi pochi minuti dopo essere entrato in campo. Secondo l'allenatore, ciò è dovuto principalmente a modifiche nella sua terapia. "Ho parlato con Jamal - ha detto il tecnico belga alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund - e mi ha detto che non c'era nessun problema, che potevo parlarne. Ha apportato alcune modifiche alla sua terapia, che hanno avuto degli effetti collaterali. È normale". Il centrocampista offensivo, 23 anni, non sarà comunque in campo domani. Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha aggiunto che il club era "a conoscenza della situazione fin dall'inizio della scorsa stagione. Per noi, ormai fa parte della quotidianità", ha affermato. In un messaggio pubblicato su Instagram all'inizio di questa settimana, Musiala aveva annunciato di soffrire di una "disfunzione neurologica" che gli causava "brevi assenze".