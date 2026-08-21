Real Madrid, Mourinho: "Mbappé, Vinicius e Bellingham non sono incompatibili"

21 Ago 2026 - 12:25
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Tornato sulla panchina del Real Madrid 13 anni dopo la sua prima esperienza, José Mourinho ha affermato che le sue tre superstar, Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham, non sono "incompatibili" in campo. "Sono giocatori incredibili, di altissimo livello. E i giocatori di alto livello a volte si frustrano quando non hanno accanto loro pari. La combinazione tattica può essere più complicata. Ma non hanno posizioni incompatibili in campo", ha dichiarato il portoghese durante la sua prima conferenza stampa della stagione. "Ancelotti ha trovato il sistema perfetto con il Brasile per Vini, Deschamps per Kylian, Tuchel per Jude. Sarà più difficile per Mourinho trovare il sistema perfetto per far brillare tutti e tre, ma sono convinto che faremo una grande stagione con loro", ha aggiunto. La combinazione delle tre stelle del Real Madrid rappresenta una delle maggiori sfide per il tecnico, 63 anni, che rischia di trovarsi di fronte agli stessi dilemmi dei suoi predecessori Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa, tutti inciampati nel tentativo di schierarli contemporaneamente senza sbilanciare la formazione. L'ex allenatore di Chelsea, Inter, Manchester United e Roma ha però avvertito i suoi giocatori che l'impegno difensivo è "non negoziabile". "Il lavoro difensivo degli attaccanti può essere diverso in ogni partita, contro ogni avversario. Ma dobbiamo difendere come una squadra. Se l'avversario ci schiaccia nella nostra metà campo, dobbiamo difendere tutti. Poi dipende dalla situazione. Alcuni dovranno pressare davvero, altri chiudere gli spazi", ha spiegato. Il Real Madrid inizia il suo cammino nella Liga domani, sul campo dell'Espanyol Barcellona, una settimana più tardi rispetto alla maggior parte delle altre squadre a causa del rientro tardivo dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali.

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