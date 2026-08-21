Real Madrid, Mourinho: "Nessuna pressione per debutto, semmai adrenalina"

"È la prima partita ufficiale della stagione. Sono tranquillo. È solo un'altra stagione e un'altra partita. La squadra sta affrontando la sfida di partire in momenti diversi. Alcuni giocatori hanno svolto 36 allenamenti e 5 partite, altri meno. Sono anche riuscito a preparare piani di allenamento individualizzati per ognuno. Sono contento della situazione. Se mi diceste che ho un'altra settimana per prepararmi, direi di sì, sarebbe meglio, ma siamo anche stanchi delle amichevoli". Così José Mourinho, in veste di allenatore del Real Madrid, presentandosi in conferenza stampa alla vigilia del suo esordio in Liga sulla panchina delle 'merengues' contro l'Espanyol. Il tecnico portoghese, che ha firmato un contratto fino al 2029, si appresta a iniziare la sua seconda esperienza al club tredici anni dopo. "Non la chiamerei pressione, la chiamerei adrenalina, che è una cosa positiva. La desidero, e il giorno in cui non la sentirò, qualcosa non andrà. Ma non sento pressione per il debutto, e mi sento fiducioso grazie al lavoro che abbiamo svolto. Ho molta fiducia nell'ambizione dei giocatori e nella loro mentalità, nella passione che mi dimostrano ogni giorno. Domani, quando saliremo sull'aereo, saremo convinti che torneremo con i tre punti", ha aggiunto.