Ronaldinho tra Ravenna e... Milan: "Il derby il ricordo più bello in Italia"

"Sono molto felice di essere qui con i miei amici, ma aspettiamo e vediamo come vanno le cose con la squadra". Lo ha detto Ronaldinho al suo arrivo a Ravenna per la nuova avventura con la compagine romagnola. Quando gli è stato chiesto come si sentisse, prima di rispondere a una domanda su quando i tifosi del Ravenna avrebbero potuto vederlo in campo, l'asso brasiliano ha detto ridendo: "Sto bene. Non lo so, dipende dal presidente e dall'allenatore. Non lo so".