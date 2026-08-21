Ronaldinho tra Ravenna e... Milan: "Il derby il ricordo più bello in Italia"

Il presidente Cipriani: "Dinho avrà delle quote". Braida show

21 Ago 2026 - 12:11
05:56 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Sono molto felice di essere qui con i miei amici, ma aspettiamo e vediamo come vanno le cose con la squadra". Lo ha detto Ronaldinho al suo arrivo a Ravenna per la nuova avventura con la compagine romagnola. Quando gli è stato chiesto come si sentisse, prima di rispondere a una domanda su quando i tifosi del Ravenna avrebbero potuto vederlo in campo, l'asso brasiliano ha detto ridendo: "Sto bene. Non lo so, dipende dal presidente e dall'allenatore. Non lo so".

Ronaldinho è arrivato con un jet privato all'aeroporto di Forlì, a circa 30 km da Ravenna, intorno a mezzogiorno. Ha firmato un paio di palloni da calcio per il personale dell'aeroporto prima di salire su un'auto sulla pista, saltando la manciata di tifosi che lo attendevano all'uscita. Ronaldinho era accompagnato dal presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, titolare del noto marchio di ristoranti Cipriani. Ronaldinho non scenderà in campo lunedì a Reggio Emilia, nella prima partita di Serie C del Ravenna, e non è ancora chiaro quanto speri di giocare durante la stagione.

Tuttavia, Cipriani ha dichiarato che il suo sogno è che il brasiliano segni il suo ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna. "Se succedesse, ancora meglio, no?", ha detto Ronaldinho. "Sono venuto qui per l'amicizia che c'è tra noi, e basta. Vediamo come va la squadra, io sono qui per dare una mano", ha dichiarato.

L'ultima esperienza di Ronaldinho da professionista risale al 2015 con il Fluminense. Si tratta del suo secondo periodo in Italia, dopo aver giocato con il Milan dal 2008 al 2011. Con il Brasile ha vinto il Mondiale nel 2002 e il Pallone d'Oro nel 2005.

ronaldinho
ravenna
milan

Ultimi video

02:02
Vedi Monza e poi.. gol!

Lautaro vede Monza e poi... gol!

02:09
Inter, British style

Inter, British style

05:56
DICH INTEGRALE RONALDINHO BRAIDA PRESIDENTE RAVENNA 20/8 DICH

Ronaldinho tra Ravenna e... Milan: "Il derby il ricordo più bello in Italia"

00:25
13 MCH ARRIVO CARDINALE 21/08 MCH

Gerry Cardinale torna a Milanello: sul tavolo il rush finale di mercato

00:47
13 MCH ARRIVO JONES 21/08 2 SRV

Curtis l'interista finalmente a Milano: "Sono molto contento"

00:30
MCH RONALDINHO ARRIVA A RAVENNA MCH

Ronaldinho è arrivato a Ravenna

02:10
DICH JURIC PRE INTER 20/8 DICH

Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, li aggrediremo con umiltà"

03:26
DICH CUESTA MEDIA DAY 20/8 DICH

Cuesta: "Lavorare con i giovani è stimolante. I nuovi portano energia e qualità"

01:18
Maradona senza pace

Maradona senza pace

02:30
I "bimbi" della serie A

I "bimbi" della serie A

01:36
Oggi Atalanta-Hapoel

Oggi Atalanta-Hapoel

02:35
Como, parte il sogno

Como, parte il sogno

01:35
Sabato c'è il Genoa

Sabato c'è il Genoa

02:07
Juventus verso Frosinone

Juventus verso Frosinone

02:26
Milan, Ramos è già idolo

Milan, Ramos è già idolo

02:02
Vedi Monza e poi.. gol!

Lautaro vede Monza e poi... gol!

I più visti di Calcio

MCH RODRIGO MORA ARRIVO CIAMPINO 18/8 MCH

Rodrigo Mora sbarca a Ciampino e quasi si spaventa per l'entusiasmo del popolo giallorosso...

DICH SARRI PRE HAPOEL SU PALESTINA 19/8

Sarri: "Da professionista voglio vincere, poi se me lo chiedi come uomo..."

13 SRV INTV PANUCCI SERIE A 19/8 OK

Panucci: “L'Inter è ancora la squadra da battere, Carnevali è l’uomo giusto per la Juve”

DICH JURIC PRE INTER 20/8 DICH

Monza, Juric: "Inter di un altro pianeta, li aggrediremo con umiltà"

Inter, mancano i gol

Inter, mancano i gol

Il sogno è realtà, Ronaldinho a Ravenna: "Porto spettacolo ed entusiasmo. E il Milan..."