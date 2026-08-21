Ronaldinho tra Ravenna e... Milan: "Il derby il ricordo più bello in Italia"

"Sono molto felice di essere qui con i miei amici, ma aspettiamo e vediamo come vanno le cose con la squadra". Lo ha detto Ronaldinho al suo arrivo a Ravenna per la nuova avventura con la compagine romagnola. Quando gli è stato chiesto come si sentisse, prima di rispondere a una domanda su quando i tifosi del Ravenna avrebbero potuto vederlo in campo, l'asso brasiliano ha detto ridendo: "Sto bene. Non lo so, dipende dal presidente e dall'allenatore. Non lo so".
Ronaldinho è arrivato con un jet privato all'aeroporto di Forlì, a circa 30 km da Ravenna, intorno a mezzogiorno. Ha firmato un paio di palloni da calcio per il personale dell'aeroporto prima di salire su un'auto sulla pista, saltando la manciata di tifosi che lo attendevano all'uscita. Ronaldinho era accompagnato dal presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, titolare del noto marchio di ristoranti Cipriani. Ronaldinho non scenderà in campo lunedì a Reggio Emilia, nella prima partita di Serie C del Ravenna, e non è ancora chiaro quanto speri di giocare durante la stagione.
Tuttavia, Cipriani ha dichiarato che il suo sogno è che il brasiliano segni il suo ultimo gol in carriera con la maglia del Ravenna. "Se succedesse, ancora meglio, no?", ha detto Ronaldinho. "Sono venuto qui per l'amicizia che c'è tra noi, e basta. Vediamo come va la squadra, io sono qui per dare una mano", ha dichiarato.
L'ultima esperienza di Ronaldinho da professionista risale al 2015 con il Fluminense. Si tratta del suo secondo periodo in Italia, dopo aver giocato con il Milan dal 2008 al 2011. Con il Brasile ha vinto il Mondiale nel 2002 e il Pallone d'Oro nel 2005.