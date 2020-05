Klopp "Messi il migliore, Ronaldo giocatore perfetto"

Chi è il migliore? Messi o Cristiano Ronaldo? La domanda del calcio moderno è arrivata anche a Jurgen Klopp, l'allenatore più in voga del momento. E il tedesco del Liverpool ha sciolto il nodo in modo salomonico. "Messi è il migliore di tutti, ma Cristiano è il calciatore perfetto. La spiegazione è semplice - ha detto a Freekickerz - . Ho giocato contro entrambi e sono quasi impossibili da marcare: se dovessi dipingere un giocatore perfetto, avrebbe l'altezza, la velocità e lo stacco di Ronaldo. A ciò si aggiungono la sua professionalità e il suo atteggiamento, e il risultato eccolo, un calciatore perfetto. Migliore non potrebbe esserci".

Getty Images In diretta su Instagram con Thierry Henry, Mario Balotelli ha stilato la sua squadra ideale. C'è un Ronaldo, ma non è Cristiano, che forma l'attacco con Messi e Cassano. Tra gli 11 tre italiani campioni del mondo nel 2006: scopri quali...





