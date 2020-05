Lazio, Luis Alberto punge Ronaldo: "Il migliore è Messi"

LAZIO

Chi è il più forte tra Cristiano Ronaldo e Messi? La domanda tormenta da anni tutti gli appassionati di calcio e probabilmente una risposta univoca non si troverà mai, ma Luis Alberto, centrocampista ffrsco fdi rinnovo con la Lazio fino al 2025, ha le idee molto chiare ed elegge la 'Pulce' come il migliore in assoluto tra i giocatori attualmente in attività: "Contro Ronaldo abbiamo vinto due volte" ha detto lo spagnolo durante una diretta Instagram con il comico spagnolo Manolo Morera. Anche la Lazio al lavoro

"CR7 è da ammirare per la tenacia mostrata durante il suo percorso, si è guadagnato molto e nessuno gli ha regalato nulla. Cristiano ha una mentalità vincente, ha vinto tutto e vuole continuare a farlo, ma Messi secondo me è il migliore" le parole dello spagnolo, che ha parlato anche della possibile ripartenza del campionato di Serie A: "La situazione in Italia è in miglioramento, anche se più lentamente che in Spagna. La gente è tornata in strada, ma alcuni negozi sono ancora chiusi. Gli allenamenti individuali sono iniziati: oltre a fare corsa e palestra tocchiamo anche il pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi. Il calcio non è composto soltanto da noi giocatori, ci sono anche molte altre figure professionali".

"Il mio gol più bello? Direi quello contro la Spal, ma ne ho fatto uno che mi è piaciuto anche contro il Sassuolo" ha detto ancora Luis Alberto, che ha anche 'difeso' il calcio italiano dalle accuse di essere troppo difensivista: "Si dice che il calcio italiano sia difensivo, ma non è vero. L'Atalanta per esempio gioca molto bene, così come il Napoli ai tempi di Sarri".

