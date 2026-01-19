Logo SportMediaset

Kings World Cup Nations, il Brasile è campione del mondo

19 Gen 2026 - 17:07
© Ufficio Stampa

La finale della Kings World Cup Nations 2026 ha sancito il secondo trionfo consecutivo del Brasile. L'evento, svoltosi il 17 gennaio presso l'Allianz Parque di San Paolo, lo storico stadio del Palmeiras, ha registrato il tutto esaurito con 41.316 spettatori presenti e milioni di persone collegate online da ogni parte del mondo per seguire la diretta streaming. La serata ha visto anche la partecipazione di Neymar, che ha tenuto un discorso di incoraggiamento alla nazionale brasiliana prima del fischio d'inizio. Il sostegno del pubblico e l'energia delle leggende del calcio presenti hanno spinto i padroni di casa a un inizio travolgente, portandoli sul 3 a 0 in soli otto minuti. Il Cile ha reagito con determinazione riaprendo il match grazie a un gol su shootout, il duello uno contro uno da metà campo tipico della Kings League, e lottando su ogni pallone sotto una pioggia battente.

Tuttavia, la superiorità offensiva del Brasile è emersa nuovamente nella seconda metà del match. La partita si è conclusa durante la fase finale di Matchball, come da regolamento Kings League, grazie alla rete di Kelvin Oliveira, che ha fissato il risultato sul 6 a 2 finale. Al termine della premiazione, Ronaldo Nazário ha consegnato la coppa ai campioni, celebrando il secondo titolo mondiale della storia verdeoro in questa competizione. Il Brasile chiude così il torneo da vincitore, confermando la sua posizione al vertice del panorama globale della Kings League.

