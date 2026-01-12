Kings World Cup Nations 2026, l'Italia ai quarti da imbattuta

L’Italia chiude la fase a gironi della Kings World Cup Nations 2026 a San Paolo con un percorso perfetto. La nazionale italiana vola ai quarti di finale da imbattuta, confermandosi come una delle grandi favorite per la vittoria finale in Brasile. Il cammino degli Azzurri nel gruppo è stato netto. Al debutto è arrivato un travolgente 8 a 0 contro la Francia dell'ex-Milan Adil Rami, seguito dal successo per 7 a 3 sulla Polonia rappresentata da Robert Lewandowski. L'ultima sfida ha visto l'Italia superare per 7 a 4 l'Algeria, nelle cui fila militava Driss Zidane, nipote dell'ex fuoriclasse francese. Grazie a questi risultati, la squadra ha ottenuto il primo posto nel girone e l'accesso diretto alla fase successiva. I numeri premiano la solidità della rosa italiana: su 20 nazioni partecipanti, l'Italia è una delle sole tre squadre rimaste imbattute assieme a Spagna e Cile. A impreziosire il primato collettivo c'è anche quello individuale di Matteo Perrotti, attualmente top scorer della competizione.