Kings World Cup, Buffon e altre leggende sfidano streamer allo Stadium

L'Allianz Stadium si prepara ad accogliere la finale della della Kings World Cup Nations, il torneo di calcio a 8 ideato da Gerard Piqué. L'appuntamento sarà per il prossimo 12 gennaio a partire dalle 17.15, ma nella casa della Juventus ci saranno tanti altri eventi. È stata annunciata infatti una partita tra alcune vecchie leggende e diversi streamer: Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo e Kun Agüero scenderanno in campo insieme a celebri streamer come Blur, Manuuxo, Frenezy, Er Faina e altre personalità di spicco dell'intrattenimento online. Il pubblico dell'Allianz Stadium potrà inoltre assistere anche a un concerto di Mahmood, cantante italo-egiziano che ha vinto il Festival di Sanremo nel 2019 e nel 2022. I biglietti per la giornata di eventi all'Allianz Stadium sono in vendita sui canali ticketone a partire da 5 euro.