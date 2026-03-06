Kings League Lottomatica.spor: rinnovata la partnership con Gillette

06 Mar 2026 - 10:48
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dopo il successo della stagione inaugurale, King C. Gillette, marchio leader e punto di riferimento per la cura della barba maschile, è entusiasta di annunciare il rinnovo della sua partnership con Kings League Lottomatica.sport Italy, il format calcistico che continua a ridefinire il concetto di sport e intrattenimento. King C. Gillette si riconferma come Official Grooming Partner della lega, rafforzando un legame che unisce cura di sé, stile, performance e sport spettacolo.

Sulla scia del successo dello scorso anno, King C. Gillette continuerà ad arricchire l'esperienza di Kings League Lottomatica.sport Italy in tutte le sue tappe principali, garantendo una presenza capillare durante i match. 

Particolarmente attesa è la conferma della Barber Station esclusiva, che farà il suo ritorno come elemento distintivo dei Match Day. Concepita come una vera e propria barberia in stile contemporaneo, questa area esperienziale, installata all’interno della Fonzies Arena di Cologno Monzese, unisce estetica e funzionalità, offrendo un servizio professionale di styling e definizione della barba gestito da esperti barbieri. La Barber Station non è solo un momento di preparazione per talent, creator e il pubblico, ma un vero e proprio rituale pre-partita che assicura a giocatori e ospiti selezionati di affrontare il match con la massima fiducia e uno stile impeccabile, incarnando la filosofia King C. Gillette.

Ultimi video

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

00:30
MCH ROCCHI CONTESTATO MCH

Gli insulti, le banconote e l'arrivo della polizia: il VIDEO della folle aggressione a Rocchi

01:16
DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

02:30
Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

Milan-Inter, derby da scudetto: i precedenti

02:01
Le parate più belle

Le parate più belle del weekend

01:38
Carrara, Rocchi aggredito

Carrara, Rocchi aggredito

01:34
Milan-Inter a Doveri

Milan-Inter a Doveri

01:16
La Roma trova De Rossi

La Roma all'esame De Rossi

01:41
Simeone torna a Napoli

Simeone, cuore azzurro, torna a Napoli

01:48
Il finale è d'oro

l finali d'oro di Conte

01:45
Conceicao, magia a Roma

Conceicao, a Roma una delle sue magie

02:12
Gatti centravanti?

Folle idea Juve: Gatti centravanti?

02:30
Domenica c'è Milan-Inter

Tre giorni al derby che vale tantissimo

02:37
Parla Samuele Ricci

Milan, Samuele Ricci: "Derby importantissimo"

01:37
Il Milan conta su di lui

Il Milan conta sul ritorno a tutto regime di Pulisic

01:57
Inter, problema attacco

Inter, l'attacco ora è un problema

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

Juve, ecco i rinnovi

Juve, ecco i rinnovi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:20
Se l'Italia non va al Mondiale? Buffon: "Avevo detto che avrei lasciato..."
Massimo Tarantino
11:08
Inter, Massimo Tarantino lascia per andare alla Roma
10:48
Kings League Lottomatica.spor: rinnovata la partnership con Gillette
10:41
Arbitra 17enne aggredita, dirigente squalificato per 5 anni
10:28
Roma, oggi Dybala si opera al ginocchio: quanto starà fuori