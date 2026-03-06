Kings League Lottomatica.spor: rinnovata la partnership con Gillette
© Ufficio Stampa
Dopo il successo della stagione inaugurale, King C. Gillette, marchio leader e punto di riferimento per la cura della barba maschile, è entusiasta di annunciare il rinnovo della sua partnership con Kings League Lottomatica.sport Italy, il format calcistico che continua a ridefinire il concetto di sport e intrattenimento. King C. Gillette si riconferma come Official Grooming Partner della lega, rafforzando un legame che unisce cura di sé, stile, performance e sport spettacolo.
Sulla scia del successo dello scorso anno, King C. Gillette continuerà ad arricchire l'esperienza di Kings League Lottomatica.sport Italy in tutte le sue tappe principali, garantendo una presenza capillare durante i match.
Particolarmente attesa è la conferma della Barber Station esclusiva, che farà il suo ritorno come elemento distintivo dei Match Day. Concepita come una vera e propria barberia in stile contemporaneo, questa area esperienziale, installata all’interno della Fonzies Arena di Cologno Monzese, unisce estetica e funzionalità, offrendo un servizio professionale di styling e definizione della barba gestito da esperti barbieri. La Barber Station non è solo un momento di preparazione per talent, creator e il pubblico, ma un vero e proprio rituale pre-partita che assicura a giocatori e ospiti selezionati di affrontare il match con la massima fiducia e uno stile impeccabile, incarnando la filosofia King C. Gillette.