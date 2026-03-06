Kings League Lottomatica.spor: rinnovata la partnership con Gillette

Particolarmente attesa è la conferma della Barber Station esclusiva, che farà il suo ritorno come elemento distintivo dei Match Day. Concepita come una vera e propria barberia in stile contemporaneo, questa area esperienziale, installata all’interno della Fonzies Arena di Cologno Monzese, unisce estetica e funzionalità, offrendo un servizio professionale di styling e definizione della barba gestito da esperti barbieri. La Barber Station non è solo un momento di preparazione per talent, creator e il pubblico, ma un vero e proprio rituale pre-partita che assicura a giocatori e ospiti selezionati di affrontare il match con la massima fiducia e uno stile impeccabile, incarnando la filosofia King C. Gillette.