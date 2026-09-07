Atalanta, Kessie: "Ho parlato con altre squadre, ma volevo tornare alla Dea. Chiudere qui la carriera? Perché no..."

Un ritorno clamoroso e inaspettato quello di Frank Kessie all'Atalanta, viste le insistenti voci di mercato che avevano ripetutamente accostato il centrocampista ivoriano prima alla Juventus e poi alla Roma del suo maestro Gasperini. Alla fine la scelta, di cuore, è stata quella di tornare all'Atalanta e aprire il secondo capitolo della sua carriera in nerazzurro. Una decisione presa con grande emozione: "La mia è stata una scelta di cuore, ringrazio la società e Luca Percassi. Ero un ragazzino quando sono arrivato qui e torno molto più maturo rispetto a dieci anni fa. Bergamo è stata la prima città europea che ho visto dopo aver lasciato la Costa d'Avorio, Qui sono diventato un grande calciatore".