Binaghi: "Le Atp Finals restano a Torino, a Sinner farei fare pure il 9 dell'Italia"

Torino ospiterà le Atp Finals anche nel 2027. Lo ha annunciato il presidente della Fitp Angelo Binaghi in occasione della presentazione del masterplan dell'edizione 2026. "Torino e il Piemonte per noi sono stati una sorpresa in positivo, la sorpresa migliore che abbiamo trovato nel nostro paese in 25 anni - ha dichiarato il numero uno della Federazione Italiana Tennis e Padel - Abbiamo scoperto una comunità che ci ha accolto e sostenuto, che lavora tutto l'anno perché questo torneo possa migliorare di anno in anno. Credo che i risultati si siano visti e credo che questo sia il giusto riconoscimento per il lavoro fatto insieme".
"La conferma di Torino per il 2027 - ha aggiunto Binaghi - ci permette di continuare a programmare il futuro con ambizione e di consolidare ulteriormente il legame tra questo evento e il territorio che lo ha accolto e fatto crescere. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l'edizione 2026 ci dicono che le Nitto Atp Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante - conclude - per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l'intero Paese".