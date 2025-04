Kane vuole la Bundesliga: "Impedirebbe di dire che vinco mai"

Harry Kane è pronto a sfatare una maledizione che lo accompagna da tempo. L'attaccante inglese è pronto a festeggiare la vittoria della Bundesliga e tutto ciò gli permettere di cacciare una nome ache lo accompagna da tempo. "Sarebbe fantastico! Forse impedirebbe ad alcuni di parlare del fatto che non ho ancora vinto un titolo - ha spiegato Kane un'intervista ad Absolut Fußball -. Se ci riusciremo, ci sarà una grande festa. Tuttavia, l'attenzione sarà poi rivolta al prossimo obiettivo. Nel calcio c'è sempre qualcosa in più da fare. In questo momento, però, l'attenzione di tutti è rivolta solo sul campionato".