Kane insegna come si fa il centravanti, Gordon si dimentica di valere 70 milioni

Avere Harry Kane dalla propria parte è sempre un bel vantaggio. Quando sta veramente bene è addirittura un doppio vantaggio. Continua a essere quello che gli inglesi chiamano “target player”, un punto di riferimento per tutti quelli che abbiano il pallone tra i piedi. Difficile che non lo prenda lui quando viene indirizzato in una zona raggiungibile. Non solo finalizzatore, ma anche abile distributore di palloni utili con i suoi cambi di gioco. Non solo ha il merito di aver segnato il rigore dell’1-0, ma anche quello di aver preso di nuovo il pallone per la ripetizione dopo essersi fatto parare il primo tentativo. Gli sembra poco un gol su rigore e allora sparisce dai radar su un calcio d’angolo di Rice e riappare per schiacciare in rete di testa il gol del 2-1.