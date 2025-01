Yildiz tiene in ansia la Juventus: Bruges a forte rischio, si spera per il Napoli

Interrotta la striscia di pareggi, il giorno dopo la vittoria sul Milan in casa Juventus c'è un po' di apprensione per le condizioni di Kenan Yildiz. Dopo un primo tempo non al suo meglio, il giovane turco ha lasciato il campo a causa di un problema all'adduttore. Uno stop che preoccupa non poco Thiago Motta in vista delle prossime e importanti partite di questo fine mese. Bisognerà attendere gli esami strumentali per conoscere la reale entità dell'infortunio, ma è quasi certa la sua assenza martedì in Champions League contro il Bruges. Alla Continassa sperano almeno di poterlo convocare per il successivo impegno, quello che vedrà i bianconeri sul campo della capolista Napoli sabato al Maradona.