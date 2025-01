Juventus, col Milan finalmente tre punti pesanti: ora la Champions e l'esame Napoli

Segnali di risveglio in casa Juventus dopo il successo contro il Milan. Quelli ottenuti allo Stadium sono stati tre punti pesantissimi per vari motivi: innanzitutto hanno messo fine a una striscia di pareggi e rimonte subite che stava diventando fonte di imbarazzo per tutti, in più sono arrivati contro una rivale storica, nonché avversaria diretta per la lotta Champions (che per altro non batteva in casa da oltre quattro anni), infine hanno permesso di riagganciare, almeno momentaneamente, quel quarto posto che soltanto qualche settimana fa sembrava lontanissimo.