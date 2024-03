Juventus, niente nazionale per Vlahovic: resta a Torino a curare la dorsalgia

JUVENTUS

Il serbo non prenderà parte alle amichevoli contro Russia e Cipro, le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno

Piove sul bagnato per Dusan Vlahovic. Dopo l'espulsione per proteste rimediata contro il Genoa, l'attaccante della Juventus è ora alle prese con un problema alla parte alta della schiena che lo costringerà a saltare entrambe le amichevoli della nazionale serba. Vlahovic infatti non partirà per il ritiro con i connazionali e resterà a Torino a curare una dorsalgia che lo attanaglia già da qualche tempo: le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno dallo staff medico bianconero.

L'obiettivo di Max Allegri naturalmente è di averlo nuovamente al top dopo la sosta, anche se in ogni caso non sarà a disposizione del tecnico per Lazio-Juventus del 30 marzo, vista la squalifica.

Vlahovic era già rimasto fermo per un paio di settimane a inizio ottobre per un problema alla schiena: in quel caso si era parlato genericamente di una lombalgia, che lo aveva costretto a saltare la sfida di Bergamo con l'Atalanta e il derby col Torino.

IL CT STOJKOVIC: "DA GIORNI SOTTO TERAPIA E PILLOLE"

A comunicare per primo la notizia dei problemi di Vlahovic è stato il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, che in conferenza stampa ha spiegato come il suo attaccante sia alle prese con questi dolori da tempo: "Vlahovic non verrà con noi, ha un dolore fortissimo alla schiena, è stato tutta la settimana sotto terapia e pillole. Ha giocato la partita contro il Genoa ed è meglio che sistemi il problema tutto adesso, a giugno abbiamo molto più bisogno di lui".

