Vlahovic, nervi tesi e cartellino rosso: sarà multato dal club

La Juve non sfonda col Genoa



































Gara da dimenticare contro il Genoa per Dusan Vlahovic. Oltre ad aver sbagliato un paio di buone occasioni di testa nella ripresa, l'attaccante della Juve si è fatto espellere nel recupero mostrando grande nervosismo. Dopo aver rimediato un cartellino giallo nel finale, il serbo ha continuato a rivolgersi in maniera irriguardosa all'arbitro Giua. Scenata che ha costretto il direttore di gara a tirare fuori il cartellino rosso e che, complice anche l'assenza di Milik, nell'immediato costringerà Allegri a rimettere mano all'attacco per la sfida contro la Lazio. Secondo quanto riferito nel post partita dal tecnico bianconero, il giocatore verrà multato dal club.