Vlahovic giura amore alla Juve: "Pronto all'inferno per riportarti in Paradiso"

LA DICHIARAZIONE

L'attaccante serbo ha commentato il ko in finale di Coppa Italia: "Fa male"

La finale di Coppa Italia persa contro l'Inter è stata la prima vera delusione con la maglia della Juventus per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, arrivato a gennaio per far svoltare la stagione bianconera, ha realizzato il momentaneo 2-1 ma non è bastato alla Juventus per evitare di chiudere la stagione senza titoli. "Partite come questa fanno male - ha commentato sui social Vlahovic -, ma ho imparato una cosa: sono pronto a scendere all'inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso".

Parole d'amore per l'attaccante serbo che nelle scorse settimane era finito nel mirino della critica per i numeri e per delle espressioni non proprio felici in panchina. "Forza Juve" ha concluso Vlahovic nel suo post, pronto a chiudere il campionato con altre reti in bianconero.