Vlahovic, compleanno triste: gli auguri della Juve e i "vattene" dei tifosi

Non è un compleanno da ricordare il suo 25° per Dusan Vlahovic. Le ultime panchine hanno reso amaro questo primo scorcio di 2025 per l'attaccante serbo della Juventus, mai troppo amato da Thiago Motta e alle prese con la grana di un rinnovo contrattuale (con maxi stipendio da spalmare) che non arriva. E così, nei commenti dei post in cui la Signora fa gli auguri al suo numero 9, non sono pochi i tifosi che lo invitano a lasciare Torino. Un amore mai veramente sbocciato quello tra l'ex viola e il popolo bianconero, che in questa stagione sta vivendo uno dei suoi momenti più bassi. Solo l'inizio della fine di un matrimonio pieno di spine? Per ora lui si consola tra le braccia della fidanzata Vanja Bogdanovic .