Verso Juve-Roma, Allegri fa la conta: "Dybala non c'è, Morata forse. Attenzione a Kaio Jorge"

VERSO JUVE-ROMA

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della supersfida

Niente Dybala, Morata spera. Max Allegri fa la conta in vista del big match Juventus-Roma: "Paulo sicuramente non ci sarà, è ancora indietro e ci vorrà ancora 10 giorni. Alvara, invece, sarà valutato nell'ultimo allenamento". In attacco si candida Kean, ma non solo: "Chiesa potrebbe fare il centravanti, ma occhio anche a Kaio Jorge che è forte e sveglio".

Sulla Roma

"Sono davanti a noi di 4 punti, è una partita molto importante per noi. Nelle prossime sette partite prima della sosta dovremo fare bene. Loro hanno tecnica e sono pericolosi sulle palle inattive. E' una squadra noiosa da sfidare. Dobbiamo accendere subito l'interruttore".

Su Ramsey

"Non c'è nulla da chiarire. Conto molto su di lui, poi è arrivato l'infortunio di Udine. Ha fatto due partite con il Galles, ma domani non so se giocherà dall'inizio".

Su Morata

"Oggi probabilmente si allenerà con la squadra. Non penso giocherà, ma magari sarà a disposizione".

Su Dybala

"Lui è più indietro e sicuramente non sarà convocato. Non so perché questa settimana leggevo di una sua presenza con la Roma. Penso ci vorranno ancora 10 giorni".

Su Kean

"Sta bene, non ho ancora deciso la formazione. Potrebbe giocare titolare, ma potrei mettere anche Chiesa centravanti o Kaio Jorge, anche se non ha i 90 minuti nelle gambe ma è forte e molto sveglio".

Su Mourinho

"Ho grande rispetto, ma non è una sfida tra me e lui".

Sui sudamericani

"Domani mattina deciderò dopo l'ultimo allenamento".

Su Bernardeschi

"Sta facendo bene, ma non si deve accontentare. Non è più un bambino e deve trovare continuità soprattutto a livello mentale. Non deve compiacersi".

Su Rabiot

"Dispiace non averlo a disposizione perché era in crescita. Si riposerà e giocherà le prossime partite".

Sulla difesa

"De Ligt si è riposato con l'Olanda e dovrebbe giocare. Bonucci, Chiellini e Rugani stanno bene, poi mercoledì avremo la Champions".

Su Ambra Angiolini

"Non intendo parlare della mia vita privata, parliamo di Juve-Roma".