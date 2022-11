Verona-Juve: mano di Danilo in area, Di Bello non fischia rigore

© Da video

Verona-Juventus da moviola per due casi su tutti: la mano di Danilo al 77' e l'intervento di Bonucci su Verdi all'83', entrambi in area ed entrambi che non hanno portato a un calcio di rigore. Dawidowicz si è molto lamentato per l'intervento con la mano del difensore brasiliano: non ci sono dubbi sul tocco ma il VAR, dopo attenta analisi, non ha richiamato l'arbitro Di Bello che quindi ha confermato la decisione di campo di non fischiare penalty. Probabilmente in sala VAR si è valutato congruo - o quantomeno non innaturale - il movimento del braccio di Danilo, che stava per appoggiarsi a terra, considerando più che altro che è stato il pallone (tra l'altro deviato leggermente da Dwidowicz dopo il tiro ravvicinato di Veloso) ad andare verso la mano piuttosto che il contrario. Un episodio che a molti ha ricordato quello di Smalling con Miretti in Juve-Roma dello scorso 27 agosto: anche in quel caso non fu fischiato rigore.