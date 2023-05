Uefa-Juve, la guerra non è finita: in arrivo la squalifica in Europa

© Getty Images

La guerra non è ancora finita, anzi, deve ancora cominciare. Chiuso il capitolo Italia, con il patteggiamento che ha portato all'ammenda di 718mila euro per la manovra stipendi e gli altri filoni di indagine ancora aperti, la Juve deve ora fare i conti con la Uefa che, da organo indipendente, ha aperto un fascicolo sui bianconeri che verrà valutato con attenzione nei prossimi giorni. Il nodo della questione è tutto qui: la Juve, così come Milan, Inter e Roma, ha firmato qualche mese fa un settlement agreement con la Uefa perché, in tema di Fair Play Finanziario, i conti non erano ancora del tutto a posto. La sentenza passata in giudicato sulle plusvalenze fittizie rappresenta una violazione dell'accordo con la Uefa? Se la risposta sarà affermativa, l'esclusione dalle coppe almeno per un anno sarà inevitabile.