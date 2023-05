Quante italiane nelle Coppe? Tutto dipende da Roma e Fiorentina

GLI SCENARI

L'esito delle finali di Europa e Conference League determinerà le partecipanti alle edizioni del prossimo anno. In attesa delle decisioni Uefa per la Juve

© Getty Images A 90' minuti dalla fine del campionato, Napoli, Lazio, Inter e Milan hanno un posto assicurato nella prossima edizione della Champions League. Ma quali e quante squadre italiane parteciperanno alle Coppe europee? La risposta è strettamente legata all'esito della doppia finale europea in cui saranno impegnate Roma (appuntamento a Budapest mercoledì 31 contro il Siviglia in Europa League) e Fiorentina (7 giugno a Praga contro il West Ham in Conference League). Non cambierà nulla invece l'esito della finale di Champions tra Inter e City e tutti i discorsi sono al netto di eventuali altre penalizzazioni alla Juve. Ecco i possibili scenari:

ROMA E FIORENTINA VINCONO LE FINALI: 5 SQUADRE IN CHAMPIONS

In caso di successo di Roma e Fiorentina nelle rispettive finali, in Champions, oltre a Napoli, Lazio, Inter e Milan, andranno anche i giallorossi di Mourinho. I viola di Italiano giocheranno in Europa League insieme all'Atalanta. Juventus in Conference League.

SOLO LA ROMA VINCE LA FINALE: 5 SQUADRE IN CHAMPIONS, 1 IN EUROPA LEAGUE

Nel caso soltanto la Roma vincesse la sua finale, in Champions andrebbero Napoli, Lazio, Inter, Milan e i giallorossi. Atalanta in Europa League. Juventus in Conference League.

SOLO LA FIORENTINA VINCE LA FINALE: 4 IN CHAMPIONS, TRE IN EUROPA LEAGUE

Nel caso soltanto la Fiorentina vincesse la sua finale, andrebbero in Champions Napoli, Lazio, Inter e Milan. Atalanta, Roma e Fiorentina in Europa League. Juventus in Conference League.

ROMA E FIORENTINA PERDONO IN FINALE: 4 IN CHAMPIONS, 2 IN EUROPA LEAGUE

Se sia Roma che Fiorentina perdessero le rispettive finali, posto in Champions per Napoli, Lazio, Inter e Milan. In Europa League Atalanta e Roma. Juventus in Conference League.