Udinese-Juve, Dagospia pubblica un video con gli insulti all'arbitro Chiffi

IL CASO

Nella clip si sentono chiaramente frasi offensive provenire dalla tribuna

Dopo la decisioni del Giudice Sportivo di non prendere provvedimenti a riguardo, continua a fare molto discutere quello che è successo nell'intervallo di Udinese-Juve. Dagospia ha infatti pubblicato un video in cui si sentono distintamente pesanti frasi rivolte all'arbitro Chiffi probabilmente da alcuni dirigenti bianconeri in tribuna. Insulti come "Vai a cag***" e "Sei un raccomandato" a cui si aggiungono poi le veementi proteste in campo di Bonucci ("Ma ca*** nemmeno un minuto dai...") e di Ronaldo ("La prima volta qua in Italia che vedo una cosa così..."). Getty Images

A tutto questo poi va aggiunto anche l'intervento diretto del ds bianconero Fabio Paratici, sceso in campo per inveire platealmente contro il direttore di gara. Comportamenti che non sarebbero poi stati riportati sul referto arbitrale vista la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare nessuno dei protagonisti coinvolti. Né dirigenti, né giocatori.