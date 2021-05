Giudice Sportivo: scintille Gasperini-Sassuolo, 5.000 euro di multa

NOVE GLI SQUALIFICATI

Sono 9 gli squalificati in Serie A: tra di loro Gollini e Castillejo

Sono 9 gli squalificati, tutti per una giornata, dal Giudice Sportivo dopo la 34a giornata di Serie A. Si tratta di Gollini (Atalanta), Marlon (Sassuolo), Hernani (Parma), Castillejo (Milan), Igor (Fiorentina), Fares (Lazio), Mancini (Roma), Nzola (Spezia), Tameze (Hellas Verona). Multa di 5.000 per il tecnico dell'Atalanta Gasperini e per il Sassuolo dopo le scintille nel corso della gara del Mapei Stadium. Getty Images

Gasperini è stato sanzionato dal giudice Mastrandrea "per avere, al 4° del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria colpendo con un calcio ad una sedia posta vicina alla propria panchina e aver inoltre rivolto espressioni insultanti a persone riconducibili alla Società avversaria presenti in tribuna che lo avevano provocato". Stessa ammenda al Sassuolo "per non aver impedito che persone riconducibili alla propria Società ponessero in essere, per tutta la durata del secondo tempo, reiterate provocazioni nei confronti dei componenti della panchina della squadra avversaria".