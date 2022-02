Ucraina, Nedved: "Spero che la Repubblica Ceca segua l'esempio di Svezia e Polonia"

Prima della partita contro l'Empoli, Pavel Nedved ha espresso la sua opinione sulla guerra in Ucraina. E senza troppi giri di parole ha chiesto che anche la Repubblica Ceca esprima con forza il suo dissenso nei confronti del conflitto allineandosi alle posizioni di Polonia e Svezia, decise a non giocare in Russia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. "Pensare al calcio in questi momenti è molto difficile, capisco la situazione di Szczesny e apprezzo la sua professionalità - ha spiegato il vicepresidente della Juventus e bandiera del calcio ceco -. Spero che anche la mia nazionale faccia lo stesso passo di Polonia e Svezia, che hanno già espresso la volontà di non giocare in Russia".

Getty Images