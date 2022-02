Qualificazioni Mondiali 2022, la Polonia: "Non giocheremo il playoff contro la Russia"

VERSO QATAR 2022

Il presidente federale Kulesza: "Basta parole, è tempo di agire". Il plauso di Lewandowski e Glik

La Polonia non giocherà il playoff per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente della federcalcio polacca, Cezary Kulesza, come segno di solidarietà verso l'Ucraina dopo l'invasione da parte dell'esercito di Mosca: "Niente più parole, è tempo di agire - ha detto in un tweet -. A causa dell'escalation dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la Russia. Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattativa con le federazioni svedese e ceca (che disputeranno l'altra semifinale del Gruppo B, ndr) per presentare una posizione comune alla FIFA". Getty Images

La presa di posizione molto netta di Kulesza ha riscontrato il plauso di due calciatori simbolo della nazionale polacca, Robert Lewandowski e Kamil Glik. L'attaccante del Bayern Monaco, sempre via social ha detto: "È la decisione giusta! Non riesco a immaginare di giocare una partita con la nazionale russa in una situazione in cui l'aggressione armata dell'Ucraina continua. I calciatori e i tifosi russi non sono responsabili di questo, ma non possiamo fingere che non stia succedendo nulla".

Il difensore del Benevento ha invece parlato di "decisione non facile", aggiungendo però che "ci sono cose più importanti del calcio nella vita. I nostri pensieri sono con la nazione ucraina e con il nostro amico e compagno di nazionale, Tomasz Kedziora, che si trova ancora a Kiev con la sua famiglia".

IL MESSAGGIO DI SZCZESNY: "LA MIA COSCIENZA NON MI PERMETTE DI GIOCARE"

A supporto della decisione si è schierato anche il portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, che ha sottolineato gli stretti rapporti che lo legano all'Ucraina, paese di origine della moglie, Marina Łuczenko: "Mia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia si trova ancora in Ucraina, molti dei miei collaboratori sono ucraini e sono tutti persone eccezionali. Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro paese mi fa capire che non posso rimanere fermo e far finta di nulla. Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina ha dichiarato guerra a tutti i valori che l'Europa rappresenta: libertà, indipendenza, ma soprattutto pace. Il 26 marzo era in programma la gara di playoff per il Mondiale in Qatar e anche se il mio cuore si spezza a scrivere questo, la mia coscienza non mi permette di giocare. Rappresentare il proprio paese è il più grande onore nella carriera di un calciatore, ma è pur sempre una scelta. Mi rifiuto di giocare contro giocatori che scelgono di rappresentare i valori e i principi della Russia. Mi rifiuto di stare in piedi sul campo, indossando i colori del mio paese e ascoltando l'inno nazionale russo. Mi rifiuto di prender parte a un evento sportivo che legittima le azioni del governo russo. So che il mio impatto può essere solamente simbolico, ma chiedo a FIFA e UEFA di intraprendere un'azione e ritenere la federazione russa responsabile delle sue azioni".