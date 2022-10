Tortu "in soccorso" della Juve: "Se serve uno sulla fascia..."

Filippo Tortu, velocista olimpionico e tifoso della Juve, ha provato a "venire in soccorso" del club bianconero per dare una svolta al momento di crisi della squadra. "Oh raga, se serve un aiuto sulla fascia io ci sono", ha scritto su Instagram. Tortu ha pubblicato una foto che lo ritrae mentre sta palleggiando su una pista di atletica.