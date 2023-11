Juventus, altro stop Timothy Weah: potrebbe tornare a inizio dicembre

verso juventus-inter

L'esterno americano doveva tornare in gruppo in questi giorni ma il rientro slitta. Allegri ritroverà Alex Sandro e spera in Locatelli e Miretti

In attesa del ritorno di tutti i nazionali, la Juventus incassa una brutta notizia dalla Continassa: neppure oggi Timothy Weah è tornato in gruppo e nuovi esami sull'esterno americano avrebbero evidenziato la necessità di un nuovo stop per guai legati al precedente infortunio, resterà fuori una ventina di giorni, più o meno sino a inizio dicembre con l'obiettivo di rivederlo in campo contro il Napoli dell'8 dicembre. Non ci sarà, dunque, contro l'Inter domenica sera.

Massimiliano Allegri recupererà di sicuro Alex Sandro, che era fuori da due mesi: vista l'assenza di Danilo potrebbe anche partire dal primo minuto contro i nerazzurri anche se il tecnico bianconero dovrà scegliere se utilizzarlo subito e sostituirlo in corsa o farlo entrare dalla panchina visto che, per forza di cose, non potrà avere i novanta minuti nelle gambe.

L'emergenza continua a centrocampo, dove però la Juve spera di riabbracciare - anche fosse solo per la panchina - Manuel Locatelli e Fabio Miretti. Al momento prevale un certo pessimismo vista la micro-frattura a una costola (per l'occasione, spiega Tuttosport, potrebbe indossare uno speciale scudo protettivo sotto la maglia) del primo e la lombalgia del secondo. Nessuna particolare preoccupazione invece per McKennie che dovrebbe smaltire la tendinite al ginocchio sinistro accusata con gli Stati Uniti.

