TRASFERTA A CAGLIARI

Tifoso della Juve fa scattare mascherine e ossigeno in volo, denunciato

L'episodio sul volo Roma-Cagliari di sabato, un 40enne di Frosinone denunciato per danneggiamento all'arrivo a Elmas 

20 Gen 2026 - 12:18
© Getty Images

© Getty Images

Un coro troppo concitato per la sua squadra del cuore, sull'aereo verso Cagliari, che lo ha portato dritto a una denuncia. È accaduto a un tifoso della Juventus nei giorni scorsi, mentre si recava in Sardegna per la partita di sabato sera fra Cagliari e Juventus

L'euforia del prepartita ha portato un gruppo di tifosi bianconeri a intonare cori per la squadra di Luciano Spalletti sul volo Aeroitalia Roma-Cagliari.

Un uomo di 40 anni, originario della provincia di Frosinone, ha però esagerato nel battere le mani ritmicamente e ripetutamente sulle cappeliere portabagagli, portando alla fuoriuscita della maschera per le emergenze e successivamente all'erogazione dell'ossigeno, facendo scattare il protocollo di sicurezza in volo. 

Il personale di bordo ha riportato subito la calma e segnalato quanto accaduto alle autorità. All'arrivo all'aeroporto Cagliari Elmas, ad attendere il tifoso si sono così presentati gli agenti della Polaria che, su segnalazione del personale, lo hanno denunciato per danneggiamento

juventus
serie a
tifosi

