Thiago Motta lancia l'appello: "Adesso restiamo uniti. Caso Vlahovic? I tifosi liberi di esprimersi"

Dopo il grande successo sul City di Pep, Juventus è tornata sulla terra contro il Venezia. Nessuna vittoria, ma solo un pari acciuffato dal dischetto in pieno recupero. Scontata la delusione di Thiago Motta nella pancia dell'Allianz Stadium: "La prestazione è stata negativa, abbiamo affrontato una squadra che si è difesa bene - le parole del tecnico bianconero -. La gara col City era diversa, ogni match ha la sua storia. Naturalmente non possiamo essere contenti. Dopo l'1-0 dovevamo continuare a giocare, ad andare in attacco per chiuderla. E invece abbiamo lasciato la possibilità agli avversari di riprenderla. I singoli devono avere la fiducia nel compagno di continuare ad attaccare per fare più gol".