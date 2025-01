Juventus, Thiago Motta: "Faticato nella ripresa, ma non ci è mancata personalità"

Per Motta, in ogni caso, non è stato un problema di scarsa personalità: "Quello no, l'abbiamo dimostrata nel primo tempo giocando bene a calcio e mettendo in difficoltà l'avversario. Abbiamo limitato bene il loro gioco e un giocatore come Lobotka. Nella ripresa volevamo rimanere compatti, considerando l'avversario e la sua forma fisica. Volevamo provare a far bene la prima pressione e difendere uniti per poi ripartire in avanti. Non siamo stati capaci perché abbiamo sbagliato tanto".