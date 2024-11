Tanti auguri Alex: i cinquant'anni di Del Piero, mito bianconero e azzurro

Alessandro Del Piero compie 50 anni e ci fa capire molto meglio dello specchio quanto il tempo passi in fretta per chi ha avuto modo di vedergli segnare il primo gol in serie A, nel settembre 1993 contro la Reggiana (con copertina del Guerin Sportivo che titolava "è nata una stella"), il primo in Champions due anni dopo (il capolavoro "a giro" a Dortmund), quello decisivo per la Coppa Intercontinentale del 1996, e la stoccata all'incrocio che ha avuto il potere di zittire la Germania intera nella semifinale del Mondiale vinto dall'Italia nel 2006.