Szczesny annuncia la nascita del secondo figlio: "Benvenuta al mondo piccola principessa"

L'ANNUNCIO

Il portiere della Juventus e la moglie Marina comunicano la notizia dell'arrivo della secondogenita Noelia con un post su Instagram

Wojciech Szczesny è diventato papà per la seconda volta: è nata la piccola Noelia. Il portiere della Juve e la moglie Marina Luczenko hanno annunciato il dolce arrivo in famiglia con un post su Instagram: "Noelia, Benvenuta al mondo nostra piccola principessa. Ringraziamo ancora di cuore lo staff medico e la direzione szpitalswietejrodziny a Varsavia per la grande cura, professionalità e discrezione". Il tutto accompagnato da una foto che ritrae tutta la famiglia al completo, con anche il piccolo Liam.

La lorodura da diversi anni, coronata nel maggio del 2016 con le romantiche nozze in Grecia su un'isola della costa ateniese a cui hanno preso parte appena 100 invitati. Dopo due anni dal matrimonio, il loro primogenito. Ma la famiglia ha un altro componente: un, spesso immortalato sui social dalla moglie del calciatore, che ama molto gli animali. Una notizia che arriva in unper l'estremo difensore bianconero che non sà ancora cosa sarà del suo futuro, la prossima stagione potrebbe anche essere molto lontano da Torino:. Solo qualche giorno faaveva sottolineato la disponibilità a lasciare la Juve se necessario, dato l'arrivo die visto che il contratto con la Vecchia Signora scadrà il 30 giugno 2025: "Se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla", aveva dichiarato. Un raggio di sole in mezzo alla tempesta.